Českým internetem o víkendu otřáslo šokující video ze středočeských Sedlčan, které pořídili tamní školáci. Záběry zachycují nezletilého násilníka, který nevybíravě bije a kope do vrstevníka ležícího na zemi, dupe po něm a vulgárně mu nadává.

Jde o skutečně šokující video zobrazující bezcitné násilí mezi dětmi. Do médií prosákly informace o identitě mladého agresora. Údajně má jít o 15letého Ondřeje P., který má ve městě otřesnou pověst. Podle několika svědků nejde o první případ, kdy někoho podobně napadl.

Video Brutálník útok v Sedlčanech: Mladík chlapci kopal do hlavy, ostatní se tím dobře bavili - Facebook

Agresor se k případu v úterý také vyjádřil. A stejně jako ve videu nešetřil vulgarismy. Místo aby se mladík pokusil událost uvést na pravou míru, obvinil ostatní, že se k události vyjadřují, aniž by o ní něco věděli!

„Ten kluk byl o rok starší, a ne mladší. Vím, to nic nemění na tom, že jsem udělal zmr*ovinu a stydím se za to. Klukovi jsem se omluvil, trest mě nemine,“ napsal mladík na Instagram. „Nemám problém mu dát i nějaké peníze jako odškodné, ale nese*te se do toho, když o tom nic nevíte a řeší to policie,“ uzavřel.

Napadený chlapec utrpěl otřes mozku a zranění v oblasti břicha. Policie případ vyšetřuje jako výtržnictví. Je možné, že kriminalisté věc ještě překlasifikují.