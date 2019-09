Ranní cesta do školy je pro mnoho dětí nepříjemná, i když se během ní nic zvláštního nestane. Jízda s řidičkou Catherine Maccaronovou školákům ze základní školy v americkém Washingtonu ovšem způsobila trauma, na které jen tak nezapomenou. Autobusačka totiž sedla za volant opilá, ve vysoké rychlosti projížděla křižovatky na červenou a křičela u toho, že je úplně šílená!

Měl to být den jako každý jiný. Školáci z města Longview na severozápadě Spojených států 12. září ráno nastoupili do školního autobusu a těšili se za kamarády. Netušili však, že je čeká nejhorší jízda v životě. Za volantem totiž seděla opilá řidička Catherine Maccaronová (48), která se postarala o to, aby děti na její zběsilou jízdu nikdy nezapomněly.

Catherine projížděla křižovatky se semafory na červenou, nedodržovala povolenou rychlost a děti navíc děsila i bláznivým smíchem a křikem. „Jsem šílená! Totálně šílená!“ řvala. Takové jízdy přitom absolvovala rovnou dvě, svezla při nich až 90 školáků. Po celou dobu ji nahrávala kamera umístěná nad její hlavou.

Opilou hazardérku zastavili až policisté, které zavolalo jedno z dětí. „Řidička byla asi opilá, projela tři červené,“ popsal operátorovi tísňové linky 911 desetiletý chlapec podle informací televize ABC. Školák policistům také popsal, že se Catherine motala a z jejích očí bylo vidět, že je pod vlivem alkoholu.

Ten byl navíc cítit z jejího dechu, což potvrdili i policisté, kteří Maccaronovou na místě zadrželi. Řidička podle očekávání neprošla testem na alkohol, nadýchala 0,9 promile, což je pro řidiče školních autobusů dvojnásobek povolené hodnoty. Zatčení podle policistů žádné dítě nevidělo.

Catherine si prý prochází těžkým obdobím, údajně se rozvedla s manželem, a proto pila. Kromě toho podle informací deníku Daily News brala i léky proti úzkosti a na spaní.

Vedení odboru školství města Longview poslalo po incidentu Catherine na dovolenou, dokud se případ nevyšetří. Sama řidička pak dva týdny po zatčení podala výpověď. Odbor školství navíc s okamžitou platností zavedl bezpečnostní opatření, která mají podobným případům v budoucnu zamezit. Řidiči nově dostanou klíčky od autobusu až po osobní kontrole.

„Bezpečí našich studentů a zaměstnanců pro nás má nejvyšší prioritu,“ sdělil v oficiálním vyjádření ředitel školského odboru Dan Zorn. „Vystavení našich studentů nebezpečí nezodpovědným chováním nebude tolerováno,“ dodal.

Catherine je obviněná z obecného ohrožení a řízení pod vlivem alkoholu. Na soud, který proběhne 15. října, čeká po složení kauce na svobodě.