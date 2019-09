Návštěvníci fitness centra zažili pořádné drama. Ivan, který do něj chodí pravidelně a má podle místních dobrou kondičku, tam zkolaboval při cvičení. Ostatní ho našli zhrouceného na stroji a neměli tušení, co se mu mohlo stát. Tři kamarádky zemřely pod koly vlaku. Eva, Evička a Maruška se vracely z práce

Naštěstí přiběhl na pomoc trenér Marek. „Vypadalo to, že dostal infarkt. Dělali jsme, co jsme mohli, abychom ho vrátili do života,“ řekl Novému Času. S kolegou Pavlem viděli jen bezvládné tělo Ivana, jak leží na zemi.

Měl divný pohled, vylíčila žena

„Našla ho žena, která cvičila, a šla okolo. Pozdravila ho, ale on nereagoval. Všimla si, že má divný pohled, tak nás zalarmovala. Zjistili jsme, že nedýchá a ani mu srdce nebije, a tak jsme mu okamžitě poskytli první pomoc,“ dodal. Zvrat v případu zavražděného Tomáše (†16): Ubodala ho Judita (16) s chladnou hlavou?!

Marek se řídil pokyny operátorky z tísňové linky, dokud na místo nepřijela záchranka. „Výzvu na tísňovou linku s žádostí pro muže, který zkolaboval a nedýchá, jsme přijali v 8:32. Než k němu dorazili profesionální záchranáři, poskytli mu první pomoc laici,“ informovala mluvčí záchranné služby Alena Krčová.

Muže oživovali do příjezdu záchranky

„Hrudník stlačovali podle jejích pokynů až do příchodu posádky, která pokračovala v rozšířené resuscitaci a pacienta převezla v umělém spánku a v kritickém stavu do nemocnice,“ dodala mluvčí. Záchranáři podle ní byli na místě do sedmi minut.

„Celá akce zabrala půl hodiny,“ vzpomněl si Marek, který je rád, že s druhým trenérem probrali Ivana k životu. Podle něj mužův kolaps neměl souvislost s cvičením. „Nevíme, jaké měl zdravotní problémy, měl dostat infarkt,“ dodal trenér.

Už se zotavuje po operaci