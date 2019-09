Sever Pákistánu zasáhlo zemětřesení, které podle agentury Reuters dosahovalo síly 5,8 stupně Richterovy škály. Lidé v Islámábádu prchali v panice z budov. Otřesy zasáhly i Láhaur, kde je Tereza umístěna ve věznici. ČTK hlásí, že přírodní katastrofa zabila minimálně 22 lidí a na 700 jich je zraněných.

Neplánovaný útěk z cely

„Tereza utekla z vězeňské cely. Společně s dalšími ženami pláchly na vězeňský trávník, kde stály asi 10 minut," prozradil Blesk.cz zdroj přímo z Pákistánu. Vězeňkyně se obávaly, že by na ně mohlo spadnout vězení. Proto byly dočasně propuštěny. Poté, co otřesy přestaly, se vrátily zpět za mříže do svých cel.

Really strong earthquake near Mirpur AK pic.twitter.com/k06e4p051Y — Usman Majeed (@UBMajeed) September 24, 2019

„Podle mých informací je v pořádku,“ dodal zdroj o stavu Terezy. Na psychice to ale Češce, která tráví v pákistánském vězení už více než rok a půl, určitě nepřidalo. Někdejší krásku ze sociálních sítí v poslední době navíc trápí váha. Ve vězení přibrala až 15 kilogramů.

8 roků a 8 měsíců za pašování