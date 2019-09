Děsivou situaci zažili ve středu cestující v letadle směřující z americké Atlanty do Fort Lauderdale. Během několika minut letadlo společnosti Delta začalo prudce klesat z výšky dvanácti kilometrů na výšku tří! Na klidu pasažérům nepřidalo ani to, že jim ze stropu vypadly kyslíkové masky!

Letadlo směřující z Atlanty ve státě Georgia do Fort Lauderdale ve státě Florida muselo kvůli poruše razantně změnit svou výšku. Z výšky dvanácti kilometrů museli sestoupit do výšky tří kilometrů. Na palubě vypukla panika. Let Smartwings s jedním motorem: Kontroloři ukázali prstem na viníka!

„Z ničeho nic jsem cítil, jak začínáme rychle klesat,“ popsal pro WSB – TV Harris DeWoskin. Dodal, že ze stropu vypadly kyslíkové masky, v tu chvíli podle něj začala na palubě hysterie a chaos. Své rodině a přítelkyni oznámil, že se na palubě dějí nějaké strašidelné věci.

„Nepropadejte panice!“ znělo podle Harrise z interkomu, do kterého mluvila letuška. Letušky se snažily cestující uklidnit, aby na palubě nevypukla ještě větší hysterie, než byla. „Život je křehký. Bylo to strašidelných 60 až 90 vteřin, kdy jsme nevěděli, co se děje,“ dodal Harris.