Dovolená na Slovensku se ženě výrazně prodražila. Serveru TN.cz popsala, co se dělo. Po příjezdu se připojila na hotelovou wi-fi a objevilo se upozornění o nutné aktualizaci. Žena ho schválila a dál tomu nevěnovala pozornost. Jenže pak se začaly dít věci. „Po jejím potvrzení se začaly samovolně odesílat SMS,“ popsala TN.cz.

Operátor Pavle zatelefonoval s tím, že je něco v nepořádku. „Volali nám ze zákaznického centra a oznámili, že z našeho telefonního čísla odešlo přes dva tisíce SMS zpráv do Singapuru,“ vyprávěla šokovaná žena. Infiltrátorka z dokumentu o šmejdech vydržela jen tři dny: „Dělalo se mi špatně“

Pro jistotu z telefonu vytáhla SIM kartu. Pak už jen ve strachu čekala, až přijde vyúčtování. Částka jí vyrazila dech. Za dva tisíce esemesek musela zaplatit 24 tisíc! Pavla by chtěla upozornit i další lidi, aby nedopadli stejně. Jak se před tímto škodlivým softwarem chránit?

Podle mluvčí O2 Lucie Jungmannové se většinou jedná o falešné aktualizace webového prohlížeče Google Chrome. „Pokud zákazníci provedou aktualizaci, stáhnou si do telefonu škodlivý software, který poté začne samovolně rozesílat SMS bez jejich vědomí,“ vysvětluje pro TN.cz. Pozor na problémy u bezkontaktních plateb, varovala ČNB. Co na to obchodníci?

Určitě je dobré mít v telefonu stažený antivirový program. Mluvčí O2 má potvrzeno, že antiviry dokážou popsaný malware odhalit. „Instalace aplikací včetně aktualizací stahujte pouze z oficiálních obchodů GooglePlay a AppStore,“ radí.