Přísnější ověřování karetních plateb, které zavádí evropská směrnice ke 14. září, se navíc nevztahuje na platby v městské hromadné dopravě a na platby za parkování.

„V případě plateb v kamenných obchodech se zavádí počítadla na sčítání po sobě jdoucích transakcí bez ověření, kterých může být maximálně pět. Poté se musí uživatel ověřit. Na počátku se může stát, že zákazník může narazit na terminál, který jeho platbu bez PIN zamítne. V takovém případě je nutné kartu vložit do terminálu, který si pak požádá o zadání PIN, a vše proběhne, jak má,“ uvedl šéf obchodu a rozvoje Mastercard Martin Dolejš. Tyto problémy jsou podle něj dočasné. Očekává, že se bude týkat malého počtu terminálů.

V MHD problémy nehrozí

Mluvčí pražského dopravního podniku (DPP) Daniel Šabík sdělil, že problémy s bezkontaktní platbou jízdného v terminálech v tramvajích nebudou. „Nové nařízení Evropské komise se netýká nákupu jízdenek přes bezkontaktní terminály v tramvajích, metru nebo v jízdenkových automatech. Tyto úhrady jsou jednou z výjimek uvedených v článku 12 nařízení Evropské komise/České národní banky,“ uvedl Šabík. Jízdenkové automaty ve stanicích navíc umožňují platbu i kontaktně, to jest se zadáním PIN.

Obchody jsou připraveny, ujišťují zákazníky

„O této záležitosti jsme informovaní. S největší pravděpodobností nebude potřeba přijímat žádná mimořádná opatření. Zamítnutí plateb se může objevit, ale podle našich informací by se mělo jednat řádově pouze o jednotky případů,“ uvedl mluvčí Penny Marketu Tomáš Kubík.

„O novém opatření nás předem informoval dodavatel platebních terminálů a ujistil nás, že všechny terminály na něj budou připraveny,“ sdělila mluvčí hypermarketů Globus Rita Gabrielová.

„Pro zákazníky Globusu budou nastaveny tak, že se při platbě nižší než 500 korun v nahodilých intervalech zákazníka na PIN zeptají. Po jeho zadání zákazník plynule svůj nákup dokončí, aniž by pro něj nastala jakákoliv omezení. Na novou situaci připravujeme také naše zaměstnance na pokladnách, aby mohli v případě potřeby našim zákazníkům poradit či vysvětlit, že k této změně na českém trhu došlo,“ dodala.

Další řetězec Tesco podle mluvčího Václava Koukolíčka nepředpokládá, že by změna například prodloužila dobu potřebnou na obsluhu zákazníka na pokladně. „Komplikací se neobáváme, neboť v tomto roce u nás dochází ke kompletní výměně platebních terminálu,“ doplnila mluvčí internetového prodejce Alza.cz Patricie Šedivá.

Dvoufaktorové ověření

Výraznější problémy neočekává ani soukromý dopravce RegioJet. „V případě zamítnutí bezkontaktní platby bude standardně možnost platby kartou prostřednictvím jejího vložení do terminálu. Případné komplikace bychom řešili ve spolupráci s bankami a dalšími institucemi, které jsou našimi smluvními partnery pro provoz platebních terminálů a zpracování karetních transakcí,“ uvedl mluvčí firmy Aleš Ondrůj.

Podle nového nařízení EU by měly mít platby kartou silné, dvoufaktorové ověření uživatele. To by mělo být vyžadováno při on-line přístupu k platebnímu účtu, při provádění elektronické platební transakce nebo při jakémkoli úkonu prostřednictvím komunikace na dálku, který by mohl vést k riziku platebního podvodu nebo jiného zneužití. Zároveň jsou v nařízení také výjimky, mezi něž patří bezkontaktní platby nízkých částek, důvěryhodní příjemci či opakující se transakce se stejnou částkou a stejným příjemcem.

„Banky a karetní společnosti se na tuto novinku připravují již několik měsíců a upravují své systémy tak, aby dvoufaktorové potvrzování fungovalo u všech plateb. Některé instituce jsou na změnu připravené již nyní a jejich ověřování plateb odpovídá požadovaným standardům, jiné na řešení stále pracují,“ dodala mluvčí Mall Group Pavla Hobíková.