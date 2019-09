Spanilá jízda za maminku Nikol, co se oběsila na sluchátkách: Dramatická nehoda narušila pietu

Milovníci aut a přátelé mladé maminky Nikol (†23) uspořádali sraz u pražské vodní nádrže Džbán a sešlo se jich tu dost. Podle informací Blesku asi 300 těch, kterým na Nikol záleželo a považovali ji za svoji kamarádku. Ze Džbánu pak všichni svými auty vyrazili Prahou směrem na Černý Most. V tunelu Blanka ale nastaly komplikace.

Jak řekl Blesku očitý svědek události, kolona vozů jela tunelem pomalu, přibližně 25-30 km/h, auta troubila a jejich řidiči vytáčeli motory do červených čísel. To se ale příliš nelíbilo jednomu z motorkářů, který ke skupině nepatřil a chtěl kolonu předjet. Při svém manévru však zavadil o zrcátko šedého BMW a poté naboural do bílého vozu Škoda jedoucího před ním. Stalo se to přitom na výjezdu z tunelu v pražské Troji.

„Odplazil se po čtyřech ze silnice, pak přijela sanitka a odvezla ho,“ řekl Blesku majitel jednoho z nabouraných automobilů. Motocyklista měl prý naražená žebra a podezření na zlomeninu nohy.

Jízda se vydařila

I přes malé problémy se podle zúčastněných spanilá jízda za zesnulou Nikol vydařila. Pořadatelům přálo počasí a sešlo se i dost těch, kteří chtěli mladé mamince vyjádřit úctu. „Tahle akce byl jednoznačně nejsilnější zážitek v mém dosavadním životě,“ napsal jeden z účastníků na Facebooku. „Tak jsme se s tebou dnes rozloučili. Byla jsi super slečna, mamča a vášnivá autíčkářka,“ dodala další kamarádka Nikol.

Podivná sebevražda

Nikol zemřela na posledního srpna. Policie má za to, že spáchala sebevraždu. Podle informací médií se údajně oběsila na kabelu od sluchátek. Nikol měla malého synka, ale za její smrtí stojí podle přátel spory s jejím přítelem, který ji měl podle mnohých bít. Pikantní je, že on sám přiznal hádku s Nikol krátce před tím, než zemřela. Pár se prý dostal do sporu a muž měl z pokoje svojí partnerky odejít. Když se vrátil, mladá žena byla podle jeho slov na posteli a kolem krku měla kabel. V obličeji byla celá modrá. Záchranáři už jí pak nemohli pomoci.