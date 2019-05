Na Kroměřížsku utekli z ohrady koně: Jeden zemřel po střetu s autem

Kůň se na mostě objevil bez jezdce a to poté, co utekl z ohrady společně s druhým zvířetem. „Dostali se až do prostor mostu přes řeku Moravu mezi Kvasicemi a Tlumačovem. V té chvíli vjelo na most osobní auto a s jedním ze zvířat se srazilo,“ uvedl mluvčí hasičů Roman Žemlička. Řidič naštěstí vyvázl bez zranění, na osobním autě má poškozeno čelní sklo, dodal.

