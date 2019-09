Damian jel za prací z Polska do Kutné Hory: Je tři týdny pohřešovaný.

Osmadvacetiletého Damiana z Polska hledá místní policie už déle než tři týdny. V srpnu odjel do Čech za prací, ale neuspěl a údajně zamířil zpět do své domoviny. Tam už ale nedorazil...

Damian Zaborowski (28) si práci v Česku sehnal přes jednu z agentur v Katovicích a získal místo v Kutné Hoře. Podle zpravodajského serveru Wybocza.pl přijel do Čech 20. srpna, ale ani do zaměstnání nenastoupil a rozhodl se vrátit do rodné země.

Jenže tam nedojel. Údajně putoval přes Brno k Ostravě. 22. srpna odpoledne se telefonicky ozval své rodině z okolí obce Hladké Životice na Novojičínsku. Sdělil jim, že se mu za chvíli vybije baterka. Od té doby se po mladém muži slehla zem.

Podle dostupných informací se může Damian pohybovat pěšky a přebývat může prakticky kdekoliv od Nového Jičína přes Bohumín, Ostravu, Brno až po Prahu. Nemá u sebe žádné zavazadlo.

Damian je 176 cm vysoký, štíhlé postavy. Má špinavě blond krátké vlasy. Naposledy měl oblečené černo-šedé pruhované tričko krátkým rukávem, černé rifle a sportovní obuv. Jakékoliv informace o pohřešovaném můžete předat policii v České republice.