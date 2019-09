Událost se stala koncem srpna. Útočník a o rok starší muž na invalidním vozíku se potkali v restauraci a povídali si společně s dalšími lidmi. "Tělesně postižený muž se po nějaké době začal cítit unavený, odebral se proto do svého vozidla, kde si chtěl odpočinout. Jakmile usnul, vzbudil ho křik. Uviděl přicházet svého nového známého z restaurace, který byl značně rozčilený a křičel na něho. Nestihl se už před ním ve vozidle zamknout," uvedla zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Z vyšetřování policistů vyplývá, že agresor následně začal muže sedícího ve vozidle bezdůvodně bít pěstmi do obličeje i těla a vyhrožovat mu zabitím. "Napadený muž křičel o pomoc. Jeho volání uslyšeli hosté z restaurace a přiběhli se podívat, co se stalo. Když venku uviděli, co se děje, útočníka zpacifikovali ještě před příjezdem policistů," uvedla mluvčí.

Policisté zjistili, že výtržník ještě před vozíčkářem napadl i další dva hosty restaurace. Dechová zkouška u něj ukázala 1,1 promile alkoholu. Útočník skončil v policejní cele. "Napadený muž, který se kvůli nepohyblivosti dolních končetin nemohl útoku ubránit, jenom díky včasnému zásahu dalších hostů restaurace neskončil hospitalizovaný v nemocnici. Záchranáři mu povrchové zranění ošetřili," doplnila Kozumplíková.

Recidivista, který byl za násilnou trestnou činnost v minulosti již šestkrát soudně trestaný, se k napadení přiznal, uvedli policisté.