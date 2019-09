K případu dvojnásobného úmrtí došlo v pondělí v odpoledních hodinách v Červeném Kostelci. Několik hlasitých výstřelů vyděsilo obyvatele Červeného Kostelce na Náchodsku, stejně jako policejní vozy mířící na místo krvavého neštěstí. Na místě zasahoval i vrtulník, dvojici mužů na místě už ale záchranáři nemohli pomoci.

„Policisté byli přivoláni ke střelbě v jednom z rodinných domů v Červeném Kostelci. Našli jsme dva muže beze známek života a v současné době probíhá vyšetřování celého případu. Otázky a odpovědi na to, co se tam přesně stalo a proč k tomu došlo, přinese až další vyšetřování. Bude nařízena soudní pitva a budou také probíhat další odborná zkoumání například z oboru balistiky,“ řekla Blesk.cz policejní mluvčí Eva Prachařová.

Podle mluvčí na místo dorazila také zásahová jednotka, vzhledem k tomu, že nebylo jasné, zda jsou v ohrožení také civilisté. Její akce ale nebyla zapotřebí.

Riziko toho, že by se po okolí pohyboval ozbrojený pachatel je podle policie minimální. Podle aktuálních informací se mělo jednat o vraždu a sebevraždu. Jasné světlo do případu by měla vnést pitva a zmíněná balistická expertiza.