Muž v Kostelci postřelil seniorku (82): Není to poprvé, co stiskl spoušť, říká policie

Ve středu ve večerních hodinách se v Kostelci nad Labem na Mělnicku ozvala střelba. Podle informací Aktu.cz mělo k výstřelům dojít vedle místní policejní stanice. Podle ČTK tam muž (56) vážně postřelil ženu (82). Ke střelbě mělo dojít po rodinné rozepři. Oběť, která je vážně zraněna, vrtulník transportoval do vinohradské nemocnice. Zadržený muž podle policie střílel z legálně držené zbraně a nebylo to poprvé, co v domě stiskl spoušť.