V kabině traktoru na Semilsku seděl malý chlapec: Čelní sklo roztříštily dvě střely!

Nečekaný šok zažili malý Pavel (10) z obce Kořenov v Jizerských horách a jeho táta Radek, když se snažili připojit na traktor obraceč sena. Chlapec seděl v traktoru, když mu najednou pár centimetrů od hlavy proletěla střela, která prorazila čelní sklo. Otec mu okamžitě nařídil, aby šel ven, a běželi se schovat. Případem se nyní zabývají kriminalisté ze Semil. Snaží se přijít na to, odkud střela vyšla.

Desetiletý Pavel pomáhal svému otci a jeho spolupracovníkům s připojováním obraceče sena na traktor. „Já jsem přizvedával ramena traktoru. Potom jsem jenom slyšel ránu. Kolem ucha mi to proletělo a slyšel jsem takovej švist. Potom jsme se šli schovat,“ popsal chlapec otřesný zážitek. Na šokující případ ze Semilska upozornila televize Nova.

„Posadili jsme mladýho dovnitř. Najednou se ozvalo takový cvaknutí. Měli jsme nastartovanej traktor. Radek zavelel, že jdeme pryč, a zavolali jsme policajty,“ popsal incident zaměstnanec zemědělské firmy Lukáš P.

Policisté po změření otvoru ve skle zjistili, že střela měla ráži 7–9 milimetrů. „Pro mě je to šok. Klučina špatně spí. V baráku pořád zamyká a bojí se,“ svěřila se Pavlova matka Lenka. „Kdyby seděl normálně, tak by ho to třeba i trefilo, ale nad tím nechci vůbec přemejšlet,“ doplnil Lukáš P.

Vyšetřovatelé na místě činu nalezli střely v podobě dvou ocelových kuliček. Kriminalistický ústav bude nyní zkoumat, z jakého typu zbraně byly vypáleny. Mohlo by jít o speciální prak, perkusní nebo upravenou zbraň. Chtějí rovněž znát motiv, proč na traktor někdo vůbec střílel.

„My si v této souvislosti vyžádáme znalecký posudek z oboru balistiky a po zadokumentování všech potřebných podkladů potom rozhodneme o právní kvalifikaci události,“ sdělila policejní mluvčí Ivana Baláková. Kriminalisté hledají i svědky, kteří mohli slyšet střelbu nebo střelce spatřit.