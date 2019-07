Honzovi uletěl papoušek za 70 tisíc. Případ na Pardubicku šetří i policie

Vzácného papouška, který patří k ohroženým druhům a jeho cena je 70 tisíc korun, hledá od minulé středy jeho majitel Jan Potůček z pardubických Nemošic. Případ řeší i pardubická policie, protože chovatel má podezření, že mu někdo vzácného opeřence vypustil záměrně. Ara horský není typický domácí mazlíček, tudíž bude spíš plachý. Zdržovat by se měl v ovocných sadech nebo bude vyhledávat společnost jiných exotických ptáků v okolí Pardubic a Chrudimi. Odborník přes exotické ptactvo Ladislav Žoha se domnívá, že pták by mohl zdolat i větší vzdálenost.

„Zámky ani voliéry nebyly porušené, ale mám podezření na cizí zavinění, musel to udělat jen někdo, kdo má klíče, což jsou tři lidé. Jsou dvě možnosti, buď to někdo udělat úmyslně, nebo je to nešťastná náhoda. Byl jsem mimo město, takže jsem se to dozvěděl z facebookové skupiny naší obce, že papoušek létá po vesnici,“ popsal Blesk Zprávám majitel Jan Potůček, kterému vznikla škoda v hodnotě 68 tisíc korun. Papoušek pochází z největšího papouščího parku na světě Loro Parque na Tenerife.

Bez papírů je bezcenný a neprodejný

Majitel se obrátil i na Policii České republiky. „V tuto chvíli mohu pouze potvrdit, že případ řešíme, žádné bližší informace zatím nemohu poskytnout,“ řekl Jiří Tesař z tiskového oddělení Policie ČR Pardubického kraje.

Bez dokladů původu a registračních listů je papoušek prakticky bezcenný a neprodejný. „Pokud se zjistí, že ho někdo chová, hrozí mu v případě soudního řízení o nelegálním obchodování s ohroženými druhy zvířat pokuta až několik desítek tisíc korun,“ upozornil chovatel a nabízí odměnu v hodnotě 5000 korun. Stačí nahlásit výskyt v konkrétní lokalitě na kontakt: 606 222 928 nebo jan.potucek@ararauna.cz.

Ara horský je nenápadný zeleně zbarvený papoušek s šedomodrou hlavou, karmínově červeným ocasem a jasně žlutým okem. Má pronikavý hlas, ale pokud se neozve, dokonale splývá se zelení. „Pravděpodobně bude vyhledávat společnost dalších papoušků, takže by se mohl časem objevit u voliér nebo klecí s exotickým ptactvem v obcích mezi Pardubicemi a Chrudimí,“ uvažuje Jan Potůček a dodává, že papoušek není ochočený, takže bude spíše plachý.

Expert: Může uletět i několik kilometrů

Pokud opeřence něco vyplaší, může se od domova velmi vzdálit, domnívá se předseda Klubu přátel exotického ptactva Ladislav Žoha. „Arové horští jsou dobří letci a několik kilometrů pro ně nic neznamená. Navíc papoušky ve volné přírodě jako cizí prvek atakují sojky, straky a další ptáci, takže bych oblast pátrání rozšířil. Ale je to jako hledat jehlu v kupce sena, šance je spíše malá,“ uvedl pro Blesk Zprávy Žoha.

Úlety papoušků podle něj bohužel stále přibývají, zvláště v poslední době, kdy do módy přišlo takzvané volnoletectví, kdy chovatelé papoušky trénují na volný let. „Pokud se podíváme na specializované chovatelské servery či sociální sítě, zvláště v letní sezóně jsou úniky téměř na denním pořádku. Papouška chytit lze, ale je to složitá záležitost, kdy hraje roli řada faktorů. Nejlepší vyhlídky na zdárný odchyt mají velké druhy arů a kakaduů, zvláště krotcí jedinci,“ vysvětlil Žoha.