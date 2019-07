Tina nepomohlo vypátrat ani 100 tisíc. Místo odměn myslete na prevenci, radí Psí detektiv

Česká republika patří k zemím, kde jsou kočky a psi plnohodnotní členové rodiny. Zvířata s námi spí v posteli a mazlíme se s ním mnohdy častěji než s partnerem. Není tedy divu, že když se ztratí, udělá majitel cokoliv, aby se jeho miláček našel. Národní služba Psí detektiv pomáhá v Česku hledat ztracená zvířata pomocí pomocí webu, informačních SMS, emailů, kontaktů na odborníky v lokalitě a závažných případech i letecky.

Jakou roli hraje v hledání zvířat odměna pro nálezce?

Většinou to funguje tak, že lidé dají adekvátní odměnu bezprostředně po ztrátě, jenže tím jak narůstá jejich zoufalství, více přemýšlejí, jestli odměnu nezvýšit. Spekulují, jestli jejich zvíře nemá někdo doma, jestli ho někdo neukradl. Když se nedaří mazlíčka najít, odměna se postupně navyšuje.

Vzpomínáte si na nějaké případy, kdy byla odměna opravdu vysoká.

Ano, od února 2016 se hledá československý ovčák Tino. Šlo o velmi drahého papírového psa. Spekulovalo se také, jestli jeho zmizení nemá osobní podtext, nějaké vyřizování účtů v rodině. My se vždycky snažíme být k těmto případům objektivní, nevidíme dovnitř. Snažíme se udělat maximum pro nález. Raději tyto spekulace vytěsňujeme a snažíme se pracovat s tím, že ten pes je ztracený.

Pak máme ještě jeden aktuálnější případ s fenkou francouzského buldočka Čokoládou, která se ztratila na konci dubna. Za tu byla odměna 10 tisíc korun. Bohužel se stále nenašla.

Se zoufalstvím stoupá i odměna

Myslíte si, že se zvíře najde rychleji, když je odměna vyšší?

Já jsem vůči vysokým odměnám skeptická. Myslím si, že to pátrání ztěžují, protože často přichází i falešné stopy, protože řada lidí stojí o odměnu. Snaží se majiteli dát informaci za každou cenu a pak se stává, že se například hledá černý pes a majitelé jsou zahlceni zprávami o každém černém psovi, kterého lidé potkají. Bohužel máme také zkušenosti i s vydíráním majitele ztracených psů. Bohužel se najdou jedinci, kteří zneužijí neštěstí někoho jiného.

Lidé se na vás obrací s nadějí, že díky vám mají větší šanci nalézt svého mazlíčka. Jaká je vaše úspěšnost?

Statisticky se přes nás najde kolem 70 procent zvířat, ale je tam spousta ale. Záleží na tom, jestli se na nás lidé obrátí bezprostředně po ztrátě, nebo po čtrnácti dnech, kdy to nejdříve zkouší na vlastní pěst. Záleží také na mnoha faktorech. Kdy se začne pátrat, kde se zvíře ztratí, o jakého živočicha jde.

Odstěhovali se a na Filípka zapomněli. Iva mu vyléčila zlomenou duši, najde i domov?

Mazlíček zahraniční producentky se našel

Někde ale určitě odměna i pomohla.

Tak samozřejmě. Uvedla bych třeba kuriózní případ, kdy sem přijel točit film zahraniční štáb a producentce se zaběhl její jack russell teriér Leny. Celý Barrandov pak hledal zaběhlého psa. Paní chtěla dát odměnu 50 až 100 tisíc, ale my jsme se jí to snažili rozmluvit, nakonec dala 20 tisíc. I tak se našel.

Zmínila jste případ, kdy se spekulovalo o osobních důvodech. Myslíte si, že si lidé přes zvířata vyřizují osobní účty?

Bohužel, někdy to tak je, ale často se také stává, že když už jsou lidé hodně v úzkých a mají pocit, že už nic nepomůže a že už udělali všechno, snaží se s tím vnitřně vyrovnat a napadají je různé scénáře, aby si odůvodnili ztrátu.

Důležitým faktorem bude také čip. Daří se čipované psy a kočky lépe najít?

Ano, vždycky doporučujeme, aby zvířata měla čip, protože pokud ho nemají, může potenciální spor vyřešit pouze policie. Stávají se opravdu absurdní případy, že pak musí lidé na fotkách dokazovat, že s nimi zvíře opravdu žilo v domácnosti.

Často nám volají lidé, že si myslí, že se jejich zvíře nachází v bytě nebo domě někoho jiného. Jenže když není označený, těžko se to dokazuje.

Polovina majitelů zapomíná registrovat čip

Jak často nechávají Češi čipovat svá zvířata? A vznikají spory, kdy člověk tvrdí, že mu někdo ukradl zvíře a nemá to jak dokázat?

Když má zvíře čip, stačí vzít čtečku a víte, že je to opravdu on. Troufnu si bohužel říci, že v Česku je to stále pod 50 procent. Minimálně u nás je evidovaných ztracených bez čipu více než polovina. Bohužel s čipy je spojený další problém. Polovina těch, kteří mají čipované zvíře, ho zapomněli registrovat, takže je prakticky k ničemu. Dochází k tomu kvůli desinformacím u veterinářů, chovatelů nebo se na to lidé vykašlou, protože si myslí, že to není důležité. Zpětně se pak diví, když se ztratí, že čip nefunguje.

Co mohou lidé dělat pro to, aby se jim zvířata neztrácela? Asi největší nárůst máte stále kolem konce roku?

Nejdůležitější je přijmout zodpovědnost. Snažit se, aby zvířata měla zvládnutou základní poslušnost, přivolání, aby bylo socializované, nelekalo se, nebálo a nelovilo zvěř. Často lidé také podcení zabezpečení. Ano, kolem Silvestra máme obrovský nárůst ztracených psů, ale i o prázdninách.