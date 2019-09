Myslela si, že uzavře vydařenou dovolenou na Kanárských ostrovech projížďkou na velbloudovi. To se ovšem anglická turistka Karen Sacconová (61) hrubě přepočítala. Místo pohodové vyjížďky na hřbetu exotického zvířete ji čekal boj o život. Velbloudi na Karen zaútočili a málem ji zabili.

Fraktura kyčle, pět zlomených žeber, selhání plic a poranění hlavy a obličeje. To je výčet hrozivých zranění, která utrpěla 61letá důchodkyně na Kanárských ostrovech, když si zaplatila za projížďku na velbloudovi. Zdánlivě klidné zvíře však předvedlo zběsilou jízdu, která se důchodkyni málem stala osudnou.

„Bylo to jako noční můra. Krásné prázdniny se změnily v pekelnou dovolenou. Všechno se to stalo v mžiku,“ popsala turistka britskému deníku The Sun.

Karen si koupila projížďku na velbloudovi a na jednoho usedla. Jenže zvířeti se náklad podle všeho nelíbil, a tak ženu vyklopil před sebe. Seniorka skončila na zemi pod nohama velbloudů. Jeden ji podupal a druhý ji pak začal vláčet po zemi. Karen totiž měla nohu zaklesnutou v sedle. Pekelná jízda trvala několik minut, přičemž splašená zvířata Angličanku opakovaně kopla a dupla na ni.

Žena strávila týden v nemocnici na Kanárech, pak byla transportována do špitálu v Británii. Další týden Karen strávila v traumacentru nemocnice v Nottinghamu. „Věděla jsem, že mám polámaná žebra, protože jsem nemohla dýchat,“ popsala seniorka hrůzný zážitek. Karen byla po incidentu čtyři měsíce v pracovní neschopnosti.

I když se osudná dovolená odehrála už před dvěma lety v červenci, Karen se s jejími následky potýká dodnes. „Myslela jsem, že zemřu. Skutečně jsem si myslela, že už nikdy neuvidím dceru ani vnučku. Změnilo mě to. Fyzicky i psychicky. Všechno to bylo tak traumatizující. Je hrozné přemýšlet nad tím, že potřebuji operaci kvůli něčemu, co se stalo před dvěma lety,“ uzavřela Karen. Náplastí jí budiž alespoň odškodné, které za zranění dostane.