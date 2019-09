Do kurníku se vydala na svém venkovském pozemku šestasedmdesátiletá žena v Austrálii. Sbírala vejce, když na ni náhle zaútočil kohout, který ji začal klovat do nohy. Ženě, která se léčila s cukrovkou a vysokým tlakem, proklovl křečovou žílu. Žena zkolabovala a zemřela.

Diana Bourassa, asistentka profesora z Auburn University, pro USA Today uvedla, že pokud se drůbež začne chovat agresivně, chovatelé by je měli vzít za nohy a držet pod svým ramenem, aby ukázali svou dominanci. Zároveň to nemůže drůbeži ublížit. Pokud to však nepomůže a drůbež se chová stále agresivně, chovatelé by měli nosit ochranné oblečení jako například dlouhé rukávy, kalhoty a vyšší boty.