Strašlivý manévr, kterým šílený řidič ohrozil život svůj a dalších třech lidí se odehrál ve středu na Kolínsku! Přejel totiž do protisměru a řítil se přímo proti autu záchranářů. Po smrti mohl být tento pirát, dva zdravotníci i řidič kamionu, který hazardér v tu chvíli míjel. Vše natočila palubní kamera v autě záchranářů.

Auto záchranné služby Trans Hospital Plus z Řevnic jelo ve středu kolem poledne po frekventované silnici z Prahy do Kolína. Za Českým Brodem se stalo něco, co se vymyká zdravému rozumu.

Video Řidič svým manévrem ohrozil posádku záchranářského auta! Kdyby došlo k nehodě, skončila by tragicky - Trans Hospital Plus

Zpoza kamionu najednou vyjel do protisměru oranžový volkswagen a začal náklaďák předjíždět. „Musel nás vidět. Silnice je v těch místech dost přehledná a naše křiklavě červené audi je z dálky vidět,“ řekl včera Blesku šéf záchranky Bořek Bulíček (56), který v ten okamžik seděl za volantem záchranářského vozu. Řidič volkswagenu přesto nezpomalil ani se nesnažil zařadit zpátky do svého pruhu.

Záchranář šlápl prudce na brzdu a strhl volant doprava. Na tachometru měl něco málo pod 90 km/hod. „Štěstí, že krajnice byla dost široká a bylo kam uhnout,“ dodal Bulíček. Oba vozy se minuly jen taktak. Mezi záchranáři, volkswagenem a kamionem bylo jen pár centimetrů.

Ke srážce, která mohla mít fatální následky, nechybělo opravdu mnoho. Řidič záchranářského vozu musel z ničeho nic intenzivně brzdit a strhnout řízení ke straně. Nebýt jeho rychlé reakce, mohlo dojít k nehodě, která by měla fatální následky.

Auto, kterým záchranáři do Kolína jeli, slouží k přepravě lékaře k případům a převozu zdravotnického materiálu. „Za pacientem jsme nespěchali a majáky jsme měli vypnuté. To ale šoféra neomlouvá. Když už nerespektuje vůz záchranné služby na silnici, měl by dodržovat dopravní předpisy,“ kroutil hlavou Bořek Bulíček.