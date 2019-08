Policistům a soudcům vyhrožoval zabitím: Chtěl se tak pomstít známému

Násilím, střelbou nebo uložením bomby pod auto údajně vyhrožoval čtyřiatřicetiletý muž z Prostějova zdejším policistům, soudcům i žalobcům. Vulgární nadávky a výhrůžky přišly z e-mailu jeho známého, do jehož schránky se muž podle policie neoprávněně dostal.

Muž se chtěl podle policie jednak pomstít známému, z jehož účtu e-maily posílal, a výhrůžky adresoval lidem, kteří ho v minulosti vyšetřovali. „Bylo to pro nás závažné v tom, že výhrůžky směřovaly konkrétním státním zástupcům a soudcům okresního soudu, ale také policistům. Adresoval je přitom lidem, kteří jej již v minulosti prověřovali, šetřili nebo soudili. Byly to výhrůžky ohledně ublížení na zdraví či uložení bomby pod auto. Pracovalo se na případu nepřetržitě a intenzivně," uvedl Adam. Opilý mladík (17) přejel na chodníku tři lidi: Druhý zdivočel a vyhrožoval dívce smrtí

Výhrůžky přicházely policistům, žalobcům a soudcům na konci roku 2018 poté, co se čtyřiatřicetiletý muž rozhodl kvůli konfliktu pomstít svému dvaačtyřicetiletému známému. Využil přitom jeho otevřeného počítače, z jehož adresy hrozby poslal. „Kromě jiného v e-mailech hrozil vystřílením všech policistů i soudců, vyhozením do vzduchu celého státního zastupitelství, uložením bomby na policii a nastražením bomby pod soukromý automobil jednoho z kriminalistů," uvedl mluvčí policie František Kořínek.

Jedna z výhrůžek přišla i prostějovskému kriminalistovi, na jehož oddělení byl muž v minulosti opakovaně vyslýchán. „Bylo mi vyhrožováno, že připravil a vyrobil výstražný systém, který mi bude umístěn do vozidla a společně s vozidlem budu vyhozen do povětří," řekl dnes ČTK kriminalista. Podotkl, že je za dobu své praxe na agresi zvyklý, ale tato výhrůžka již překročila určitou míru. „Nebylo to příjemné," doplnil. Krvavý masakr v Praze: Útočník pobodal u metra Luka ženu a muže

Zprávy muž poté podepsal jménem svého známého, z jehož e-mailového účtu byly hrozby odeslány. Kvůli zahlazení stop poté výhružné e-maily odstranil z e-mailové schránky, doplnil Kořínek. Případ byl vyšetřován dlouhou dobu, podle Adama se čekalo na znalecké posudky.

Podobného případu se dopustil muž již o rok dříve, když od července 2017 do června 2018 zaslal nejméně pět e-mailových zpráv známé osobnosti, o které se diskutovalo jako o možném kandidátovi na prezidenta. Muž častoval svou oběť vulgárními nadávkami a hrozbami a vyhrožoval i mučením, uvedli policisté. Muž byl za tento čin obviněn z násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci.