Vše začalo, když se mladý muž nad ránem vrátil domů. „Začal vulgárně nadávat svému spolubydlícímu. Následně ho začal opakovaně fackovat do tváře a tahat ho za vlasy,“ popsala policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Jenže to nestačilo, agresor teror stále stupňoval. „Vzal ze šuplíku nůž a přiložil ho poškozenému na krk, následně na zátylek a na levý bok se slovy, že ho zabije, a je mu jedno, že si půjde sednout na sedm let do vězení,“ uvedla Raindlová.

Napadený klečel před spolubydlícím na zemi, plakal a prosil ho, aby toho nechal. „Ten se trochu uklidnil, uklidil nůž zpět do šuplíku, ale následně začal poškozeného opět fackovat. Přitom mu vyhrožoval, že ho zmlátí do krve a zavraždí, pokud to oznámí na policii,“ dodala Raindlová.

Z celé dramatické situace jako by zázrakem vyvázl starší z obou mužů bez zranění. Incidentem se ale už zabývají policisté. Mladému agresorovi hrozí za přečin nebezpečné vyhrožování a vydírání až čtyři roky vězení.

