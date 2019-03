Honzík (8) spadl do vody a už ho nikdo neviděl: Pátrání je aktivní i po 14 letech

V březnu 2019 nastane smutné výročí. Uplyne 14 let od chvíle, kdy se na Chomutovsku ztratil tehdy osmiletý Honzík.

Jan Štefuca je v databázi pohřešovaných dětí od 20. Března 2005. Tehdy žil i se svojí rodinou v Jirkově na Chomutovsku, kde mělo dojít i jeho zmizení. Podle tehdejších zpráv spadl do rozvodněného Podkrušnohorského přivaděče.

Honzíkovi nemohl pomoci ani jeho, tehdy 11letý, kamarád Jirka V. Krátce po incidentu byl v šoku. „Házeli jsme do vody krabice. Honza uklouzl. Podával jsem mu ruku. Stáhl mě do vody,“ řekl tehdy s pláčem chlapec pro Blesk. „Fakt za to nemůžu, že mi uplaval,“ plakal v náručí matky.

Jirku V. vytáhli kolemjdoucí z vody asi kilometr po proudu. „Je tam ještě kamarád Honzík,“ křičel na ně vyděšený chlapec. Jan ale zmizel. Pátraly po něm tehdy desítky hasičů, policistů se psy i dobrovolníci. Marně.

Pátrání tak pokračuje i po čtrnácti letech. „Policie po Janu Štefucovi nadále pátrá, ale i přes veškeré vynaložené úsilí se ho doposud nepodařilo nalézt,“ potvrdila Blesku policejní mluvčí Alena Bartošová smutnou skutečnost.

Honza Štefuca zmizel pravděpodobně v důsledku silných jarních povodní roku 2005. Ty si tehdy vyžádaly četné materiální škody, ale třeba i život jednoho vodáka, který se utopil den před chlapcovým zmizením v rozbouřených vodách řeky Sázavy.