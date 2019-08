Erik (†19) zemřel v Anglii poté, co spadl z útesu: Britské úřady uzavřely vyšetřování jeho smrti.

Britské úřady uzavřely vyšetřování tragické smrti Čecha Erika H. (†19), který zahynul v lednu v anglickém South Gare poté, co spadl do ledového moře. Ve snaze zachránit svého kamaráda za ním do vody skočil jeho devatenáctiletý kamarád Jan B., mladíkovi už však pomoci nezvládl. Erik o týden později zemřel v nemocnici.