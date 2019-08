Tragédie při bouřce na Děčínsku: Mámu tří dětí oživovali 20 minut! Blesk sjel po stromě, pod kterým se schovávaly

Hustý déšť, panika, úkryt pod strom, obrovská rána a pak už jen oživování a dlouhé čekání na záchranáře. Tak svědkové popisují tragickou událost, při které přišla o život matka tří dětí, kterou v úterý zasáhl na Děčínsku blesk. Ona i její tři dcery musely okamžitě do nemocnice, kde ale bohužel čtyřicetiletá žena zemřela.

K neštěstí došlo během úterního odpoledne, kdy se do Vysoké Lípy na Děčínsku přihnala silná bouřka. Bohužel matku a její tři dcery zastihla nepřipravenou. Žena se tak pravděpodobně rozhodla před nepřízní počasí ukrýt pod vzrostlý smrk. Její výběr místa byl ale velmi nešťastný.

„Paní se při té bouřce schovala pod strom v obci mezi domy, které měly hromosvody, a jeden z těch blesků udeřil do toho stromu, pod kterým stála,“ popsal FTV Prima starosta obce Marek Kny. „Ozvala se obrovská rána. To sjel blesk do smrku u penzionu Stodola,“ řekla Blesku mladá turistka Karolína (28). V tu chvíli ještě nikdo netušil, že se pod stromem nacházela čtyřicetiletá matka a její tři dcery, se kterými trávila dovolenou v nedalekém kempu Mosquito.

„Přímo jsem to neviděla, jen nám to vyhodilo elektřinu. Až pak jsem vyběhla pomáhat při záchraně,“ přiznala Blesku majitelka penzionu Stodola, u kterého k neštěstí došlo. Té se musel po vyběhnutí z malebné roubenky naskytnout děsivý pohled. Po zásahu bleskem zůstala na místě žena se zástavou srdce a její tři zraněné dcery.

Svědci neváhali a okamžitě se jali ženě pomáhat. „Za pomoci dispečera ihned zahájili laickou resuscitaci,“ řekl mluvčí záchranné služby Prokop Voleník. Rovněž také uvedl, že na místo současně s tím vyrazily tři sanitky a vrtulník. Ten však nemohl přistát, a pomáhajícím tak přišlo čekání na pomoc odborníků jako věčnost. „Jsem tu paní pomáhal oživit. Než přijeli policajti a sanitka, bylo to 20 minut,“ vykreslil drama FTV Prima svědek.

Ženu se nakonec záchranářům skutečně podařilo oživit, v nemocnici však po boji zemřela. Její tři dcery skončily rovněž v péči lékařů. „Jedna z nich utrpěla vážná zranění, jedna středně vážná a jedna lehká s podezřením na středně vážná,“ doplnil Voleník. „Všechny tři dívky jsou v dobrém zdravotním stavu, zůstávají ale v péči lékařů dětské kliniky ústecké Masarykovy nemocnice,“ doplnil mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký.