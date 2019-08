Superinteligentní mladík vyhodil dítě z 30metrové vyhlídky! Libuje si v násilí, popsal ošetřovatel

V hlavě to bohužel nemá v pořádku, a navíc je velmi nebezpečný. Mladík (17), který se v neděli dopustil hrozného činu, když z vyhlídkové terasy londýnské galerie Tate Modern shodil teprve šestiletého chlapce, trpí podle jeho bývalého ošetřovatele schizofrenií a má sklony k násilí. Svědci prohlásili, že se před útokem na dítě choval velmi podezřele. Obviněn byl z pokusu o vraždu.

Při děsivém a náhlém útoku vytrhl 17letý maniak z náručí matky 6letého hocha a shodil ho z 30metrů vysoké vyhlídky galerie Tate Modern v Londýně. Zděšená turistka křičela jako když ji na nože berou, zatímco se její dítě řítilo dolů. Hoch patří k francouzské rodině, která byla v Londýně na výletě, uvedl Daily Mail.

Po pádu skončil chlapec o pět poschodí níže na střeše galerie. Kdyby spadl na zem, zcela jistě by nepřežil. Dítě bylo vrtulníkem transportováno do nemocnice. Jeho stav je stabilizovaný, ale i nadále zůstává kritický. Chlapec (14) zastřelil opilou matku: Jednal statečně, protože bránil brášku (12), říká právník

Podle informací deníku The Sun je útočníkem 17letý mladík trpící schizofrenií, který musel pláchnout svým ošetřovatelům. Za sebou má historii agresivních výbuchů a uhlídat ho je schopná jenom početní převaha dohližitelů.

Ven směl jen v doprovodu dvou pečovatelů

„Je to jeden z nejobtížnějších a nejnáročnějších pacientů s mentálními problémy, s jakým jsem se kdy setkal. Trpí schizofrenií a má sklony k násilí. Je podsadité postavy, měří kolem 178 cm a rozčílí se, když mu je odepřeno něco, co chce, nebo mu je řečeno, že má něco udělat. Nesmí vůbec chodit ven, pokud ho nedoprovází dva pečovatelé,“ řekl Daily Mailu jeho někdejší ošetřovatel. Davídka (†5) ubodal otec Pavel (†32), pak spáchal sebevraždu. Máma prosí lidi o modlitbu

„Je také strašidelně inteligentní. Jednou jsem s ním sledoval TV kvíz The Chase a on zodpověděl každou otázku správně. Něco se na Tate Modern muselo ošklivě pokazit. Jistě proběhne důkladné vyšetřování toho, co tam vůbec dělal,“ dodal ošetřovatel o mladém schizofrenikovi.

Pronásledoval několik dětí