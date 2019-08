Oslava vítězství nad rakovinou skončila smrtí tří žen! Zabil je sesuv půdy

Při neštěstí u San Diega v Kalifornii přišla podle tamních médií o život pětatřicetiletá Anne Claveová, její matka Julie Davisová (†65) a společně s nimi také Annina sestřenice Elizabeth Coxová. Všechny tři zavalily přímo na pláži během pátečního odpoledne tuny pískovce z zhrouceného útesu.

Tragédie na oblíbené pláži v Kalifornii: Útes zabil tři lidi a rozmetal lehátka

Už tak tragickou událost navíc podle listu The Guardian poznamenala další děsivá okolnost. Rodina, která v jediné chvíli přišla o tři své členky, dorazila na oblíbenou pláž za jediným účelem, a to oslavit to, že Julie zvítězila nad rakovinou prsu.

„Povaha nehody a rovněž naše ztráty jsou stále nepochopitelné pro nás všechny, pro naše děti i pro všechny kolem nás,“ sdělila v prohlášení pro The Guardian rodina. V emailu, který zaslala redakci, prý také stálo, že byla Davisová skvělou babičkou. Podle některých zdrojů její náhlé smrti přihlíželo několik vnoučat.

Hrozivé neštěstí se odehrálo během minulého pátku. Zhruba devět metrů dlouhý kus útesu se zřítil na pláž Grandview u města Encinitas severně od San Diega. Je to pláž oblíbená především surfaři. Televize KNSD přinesla z helikoptéry záběry na plážová lehátka, ručníky, surfová prkna a hračky rozmetané po písku.

Ostatní návštěvníci a plavčíci z blízké pozorovací plošiny se pustili do prohledávání zasažené oblasti ve snaze vyprostit zpod ní oběti.Pro tři zmíněné ženy bylo již ale bohužel pozdě.