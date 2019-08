Hromadný masakr v dovolenkovém ráji Čechů: Taxikář Igor (†36) postřílel všechny až na malé miminko!

Tragédie se odehrála ve čtvrtek v hlavním chorvatském městě Záhřeb, které je oblíbené nejen mezi turisty. V jednom z tamních domů se ve večerních hodinách stala brutální vražda.

Taxikář Igor N. přijel do domu své přítelkyně Maji s kalašnikovem v ruce. Poté, co vešel dovnitř, spustil palbu. Zastřelil Maju, její sestru Josipu, její rodiče Dragomira a Filjku. Neušetřil ani jejího synka, kterého měla z prvního manželství a jemuž bylo pouhých deset let. Žít nechal pouze jejich společné dítě, kterému je pouhých sedm měsíců. Nemluvně nechal ležet mezi mrtvými zkrvavenými těly a odešel.

Poté, co na místo činu, přijela policie, rozběhlo se pátrání po střelci. Dopadnout se ho podařilo až v pátek kolem půl šesté ráno. Strážci zákona ho lokalizovali ve vesnici Brezovica a to jen pár kilometrů od místa činu. Zatknout se ho však nepodařilo. Dřív než tak policisté mohli učinit, vzal si život.

„Pracovaly jsme spolu v masážním salónu a právě tam se se svým vrahem seznámila. Igor k ní chodil na masáže a tak se seznámili. Bral drogy a byl to i dealer, Maja si však na něho nikdy nestěžovala. To však bylo na začátku jejich vztahu. Nevím, co se dělo teď, protože jsme přerušily kontakt,“ uvedla kolegyně zavražděné ženy. Zatím není jasné, jaký byl motiv této brutální vraždy. Místní média se však domnívají, že roli mohla hrát žárlivost nebo rozpad vztahu.