Záchranáři nedokázali krásnou Anetu (†23) přivést k životu: Udělali všechno, co mohli, rozhodl soud

Spor Anny Rodové, matky dívky, která spáchala sebevraždu, a pražské záchranky, uzavřel Městský soud v Praze. Rodová měla za to, že lékaři mohli zachránit její třiadvacetiletou dceru Anetu poté, co do sebe podle policie vrazila devětkrát nůž a sama se zabila. Odvolací soud potvrdil, že záchranáři postupovali správně a dívku zachránit nešlo.

Rozhodnutí soudu potvrdil předseda odvolacího senátu René Fischer. „Z výsledků dokazování jednoznačně vyplývá, že zdravotní stav Anety Rodové byl takový, že byl neslučitelný se životem, a že ani rychlá a účinná lékařská pomoc, která i přesto byla poskytnuta, nemohla vést k záchraně jejího života,“ řekl portálu iDNES Fischer, čímž potvrdil, že rozhodnutí prvoinstančního soudu z května letošního roku bylo správné.

Zcela odlišný názor na celý incident i na soudní rozhodnutí měla samotná Anna Rodová, která žalobu na pražskou záchranku podala proto, aby se k soudu dostal podle ní podivný případ její dcery. „Nejsem zklamaná, jsem z toho jen unavená. Počkáme na písemné vyhotovení rozsudku. Zažila jsem už tolik zklamání, tak to beru, jak to je. Jsem stoprocentně přesvědčená, že dcera sebevraždu nespáchala,“ řekla žena iDNES.

Rodová doufala, že by mohl soud nějak změnit závěr vyšetřování policie, která rozhodla, že se její dcera zabila 20. září 2014 sama. V pražských Letňanech měla Aneta Rodová (†23) v bytě svých přátel vzít do ruky nůž a devětkrát ho do sebe vrazit, z toho jednou do plic, a dokonce dvakrát do srdce. V bytě s ní byl Libanonec Ahmad Hassan Ibrahim a jeho přítelkyně Kateřina. Oba se prý snažili činu zabránit, avšak zcela marně.

Tísňová linka přijala tehdy oznámení o incidentu v 7:27. Sanitka dorazila na místo o devět minut později. O pár desítek sekund později začali oživovat a s resuscitací skončili po dlouhých třech hodinách, což je neobvykle dlouho. Ani tak dívku nezachránili. I přes tento fakt se na ně Rodová zlobila, že péči o její dceru neprovedli správně. Vadilo ji třeba, že její dceru nepřepravil do nemocnice vrtulník, ale pouze sanitka, která jela moc dlouho. Soudní znalec ale potvrdil, že byla Aneta mrtvá už v 7:45. Od té doby byla jakákoli snaha zbytečná.

„Těžce zraněná Aneta Rodová mohla mít určitou šanci na přežití tehdy, kdyby k jejímu zranění došlo na připraveném operačním sále, případně v těsné blízkosti operačního sálu kardiologického oddělení či traumacentra, kde by byli připraveni odborníci. Nemohla by ale přežít ani v tom případě, kdyby k ní s vozem záchranné služby přijel do Letňan profesor Pirk, profesor Pafko, anesteziolog a jejich týmy,“ uvedl soudní znalec Jiří Pokorný ve svém posudku.

Kolem případu vzniklo během vyšetřování několik nejasností. Na místě činu bylo například velmi malé množství krve vzhledem ke skutečnosti, že měla dívka devět bodných ran. Spekulovalo se, že místo mohl někdo uklidit. Po pitvě se také ztratilo dívčino srdce. Policii ani tak nenašla důkazy o cizím zavinění. Případ proto uzavřela jako sebevraždu.