Býk

Hned prvního srpna vás čekají určité potíže v lásce a nechápete, co se děje. Bude to tím, že máte na své potenciální protějšky obrovské nároky a nenecháte je ani domluvit. Tohle nemůže skončit dobře. Pracovně jste vyčerpaní a lapáte do dechu.