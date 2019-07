Rodiče postižené Lucinky prohráli spor s nemocnicí: Soud jejich žalobu odmítl již podruhé

Okresní soud v Olomouci během středy zamítl žalobu rodičů Blaťákových na Fakultní nemocnici Olomouc. Rodina instituci žalovala kvůli špatnému postupu při komplikovaném porodu jejich dítěte, jež se zde narodilo v roce 2010, bohužel těžce postižené. Blaťákovi požadovali po nemocnici 17 milionů korun. Soud měl však jasno a podle něj zaměstnanci FNOL nepochybili. Rozhodl tak už podruhé poté, co mu předcchozí rozsudek vrátil odvolací soud.

Spor se vede o to, zda lékaři postupovali při porodu správně. Žalobci poukázali na řadu pochybení. U dítěte byla na počátku špatně odhadnuta kvůli těhotenské cukrovce matky velikost. Holčička se narodila s váhou 4,5 kilogramu, její hmotnost byla přitom při posledním ultrazvukovém vyšetření odhadnuta o více než kilogram nižší.

Žena nejprve rodila přirozenou cestou za pomoci vakuového zvonu, porodníci poté tlačili na její břicho a to v době, kdy nebyla monitorována děložní činnost. Podle původního tvrzení žalobců použili zakázanou metodu, takzvanou Kristellerovu expresi, což mělo za následek prasknutí dělohy a přidušení dítěte.

Právní zástupci nemocnice po celou dobu procesu vinu popírali. Poukazovali na to, že za posledních sedm let soudního sporu byly vypracovány tři znalecké posudky, které jednoznačně mluví v jejich prospěch. Podle nich nebylo prokázáno, že by postižení dítěte mělo příčinnou souvislost s poskytnutou lékařskou péčí.

Kauzu projednávají soudy sedmým rokem. Okresní soud v březnu před dvěma lety žalobu rodiny zamítl, případ mu však v říjnu 2017 vrátil krajský soud. Jednání u okresního soudu bylo nařízeno až půldruhého roku poté, kvůli změně soudce okresního soudu se navíc veškeré dokazování muselo opakovat. V Olomouckém kraji jde o jeden z největších a nejdéle trvajících soudních případů kvůli podezření na zanedbání zdravotní péče.