Ryby

Je velké štěstí, že máte kolem sebe skvělé lidi. Vaše rodina i přátelé vás podporují. Nikdy vás nenechají na holičkách. Takovou životní jistotu má málokdo. Dejte však pozor, aby vás to až moc nerozmazlilo. To by bylo do běžného života nepraktické.