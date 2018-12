Nehoda se stala 11. srpna. Policie tehdy rozjela rozsáhlou pátrací akci. Hledala nejen viníka tragédie, ale i dalšího řidiče, který u mladíka sice zastavil, ale poté také odjel. Mravenčí práce byla nakonec korunována úspěchem.

„V souvislosti s nehodou na základě získaných informací a vypracovaných odborných posudků zahájili policisté trestní stíhání tří osob, které obvinili z neposkytnutí pomoci a usmrcení z nedbalosti,“ uvedl mluvčí bez dalších podrobností.

Kriminalisté pracující na případu podle něj předpokládají, že do konce roku podají státnímu zástupci návrh na podání obžaloby. Trojici hrozí až tři roky vězení.

Kamarád: To, jak se zachovali, je svinstvo

Do pátrání se bezprostředně po smrti Iva Š. zapojili i jeho kamarádi, kteří „zburcovali“ sociální sítě. „Ivoš byl pohodový kluk. Spoustu z nás zapálil pro posilování a silácké soutěže. To, co se stalo, je neuvěřitelné svinstvo. Ať už dostanou jakýkoliv trest, kámoše nám to už nevrátí,“ svěřil se jeden z nich.

VIDEO: Sražený chodec v Brně.