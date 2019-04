Beran

Minulý týden jste se nepohodli s šéfem a pořád vám to leží v hlavě. Sice nic nedáváte najevo, ale stále na to myslíte. Je pravdou, že jste měli oba pádné argumenty. Samozřejmě šéf má vždycky pravdu. Naštěstí vás to neodradilo od výborně vykonané práce.