Osahávat nezletilá děvčata, nutil je nahé dělat tzv. "kočičku" a tajně si je fotil na soustředěních. Atletického trenéra Lubomíra V. (64) za to soud v Klatovech za nátlak a zneužití dítěte k výrobě pornografie potrestal dvěma roky s tříletým podmíněným odkladem. Jako trenér dětí má navíc pět let stopku.

Své dvě svěřenkyně měl totiž podle obžaloby podrobit podivným praktikám. Poprvé to mělo být v Nymburku v místnosti určení pro masáže. „Dívka si musela svléknout kalhotky, nařídil jí, aby udělala tzv. kočičku, tedy klek na všechny čtyři, a roztáhla nohy. Tvrdil, že jí musí zkontrolovat svaly a při tom jí osahával,“ řekla státní zástupkyně Katarína Peková.

Situace s kočičkou se měla s další svěřenkyní (11) opakovat na soustředění v západočeské Sušici. „Když zaujala pozici kočičky, navíc jí ze zadu fotil na svůj mobil,“ dodala Peková. „Viděla jsem, jak mě fotí. Nevěděl, že ho tajně pozoruju. Pak jsem se měla obléct, řekl, že se hodím na sprint a skok do dálky,“ uvedlo děvče do protokolu.

Vinu odmítal

„Nic takového jsem neudělal, jsem otec tří dcer,“ hájil se u soudu Lubomír V. První dívce prý masíroval páteř. „Udělala kočičí hřbet. Jednu ruku jsem měl prostrčenou mezi jejími nohami a držel jí za břicho. Prsty na druhé ruce jsem jí mačkal mezi obratli a snažil se jí páteř srovnat,“ popisoval trenér s tím, že dívka měla kalhotky a nijak ji neosahával.

Popíral i druhý případ ze soustředění v Sušici. „Dívka spadla do vody. Aby nemusela jít na oběd mokrá, odvezl jsem jí na bicyklu do tábora vzdáleného asi 800 metrů. V chatce mi ukazovala věci a ptala se, které si má obléci. Řekla mi, že se ještě potřebuje nalíčit a že jí to bude chvíli trvat. Já šel ven, kde jsem čekal, a ona se převlékala. Zapomněl jsem si tam mobil. Pak zavolala, že už je hotová, vyšla ven, podala mi můj mobil a jeli jsme na oběd,“ uvedl Lubomír V.

Zasáhli rodiče

„Volala, že dělala kočičku a všimla si, jak jí trenér fotí. Bylo jí to divné, my jsme tam hned jeli. To by udělal každý rodič,“ řekl otec dívky. Jak se dostaly fotky děvčete do mobilu, nedokázal trenér vysvětlit.

„Když přijeli rodiče té dívky, chtěli vidět, co mám v mobilu. Zjistil jsem, že jsou tam opravdu nějaké takové fotky dívek. Na WC jsem je vymazal. Jak se tam dostaly, nedokážu vysvětlit. Někdo je musel vyfotit, ale já to nebyl,“ tvrdil Lubomír V.

Podle sexuologa minimálně jeden snímek splňoval kritéria dětské pornografie. „Obžalovaný netrpí žádnou sexuální deviací,“ uvedl znalec s tím, že pobyt trenéra na svobodě není nebezpečný. Nepadl ani návrh neochrannou léčbu. Verdikt není pravomocný.

VIDEO: Trenér Lubomír V. u klatovského soudu.