Rozuzlení v kauze postižené Lucinky (8) vystřídal šok: Soud místo znalce předvolal jiného muže!

Okresní soud v Olomouci znovu projednával spor mezi rodinou Blaťákových a Fakultní nemocnicí Olomouc. Bohužel, jednání, které mohlo do kauzy kolem údajného špatně provedeného porodu vnést rozhodující světlo, muselo být odročeno. Před soud totiž kvůli omylu dorazil muž, který s případem neměl nic společného. Šlo o jmenovce soudního znalce. Rodina těžce postižené Lucinky (8) tak nadále čeká na spravedlnost a shání peníze, kde se jen dá.

Před olomoucký Okresní soud sice dorazil Radan Doubek, ale ne ten, který měl v kauze vypovídat jako soudní znalec. Jednalo se o muže z Krkonoš, jenž vážil cestu na vzdálenou Hanou zcela zbytečně.

„Dostal jsem předvolání a okamžitě jsem pochopil, že jde o omyl. Pokoušel jsem se samozřejmě soud kontaktovat, ale za celý týden se mi tam nepodařilo dovolat,“ řekl Novinkám Doubek.

Jak došlo k tak velkému omylu, není jasné. Jisté je však jedno. Jednání muselo být kvůli nepřítomnosti klíčového muže odročeno. „S hrůzou zjišťuji, že místo znalce byl předvolán jiný pan Doubek. To se mi ještě nestalo,“ prohlásil podle Novinek vytočený soudce Libor Brokeš.

Okresní soud měl projednávat kauzu z roku 2012, kdy rodina Blaťákových zažalovala olomouckou Fakultní nemocnici. Její zaměstnanci podle rodičů použili chybné metody při porodu jejich dcery Lucinky (8), která patrně kvůli prasknutí dělohy a následnému přidušení trpí dodnes těžkým postižením. Je ochrnutá, trpí chronickým zánětem dýchacích cest, téměř neslyší, nevidí a skoro nemůže polykat ani kašlat.

Rodina po nemocnici žádá uhradit vzniklou škodu ve výši 16,9 milionů korun. Žalobu už jednou okresní soud zamítl, ale ten krajský verdikt zrušil se závěrem, že je nutné vše doložit znaleckými posudky. Na ty však prozatím bohužel nedošlo a to i díky bizarnímu omylu. „Jsem beze slov. Nevím, co na to mám říct. Snad jen to, že to celé dostává až tragikomické obrysy,“ sdělil Právu otec Lucinky Vlastimil Blaťák.

Ten se snaží už delší dobu udržet rodinu ve stabilní finanční situaci, náklady na péči o postiženou dceru jsou však značné. Jeho manželka nepracuje a o dítě se stará. Pan Blaťák s manželkou pro Lucinku založili transparentní účet 2901316490/2010, na kterém je nyní necelých 15 tisíc korun. Péče o dítě je přitom velmi nákladná. Nejen vzhledem k rychlosti soudních jednání je pravděpodobné, že se rodiče bez pomoci sympatizantů ještě delší dobu neobejdou.