Muž se chtěl nechat zmrazit a v budoucnu oživit: Uřízli mu hlavu a zbytek spálili!

Laurence Pilgeram důvěřoval pokroku v medicíně natolik, že zaplatil organizaci Alcor Life Extension Foundation 120 tisíc dolarů (2,7 milionu korun), za to, aby ho po smrti zmrazili tekutým dusíkem. Stařec si maloval, že v budoucnu lékaři přijdou na to, jak oživit zesnulé. Jenže když Laurence v roce 2015 zemřel na selhání srdce, kryogenická společnost udělala něco, co proměnilo podle nespokojených dědiců jeho sen o zmrtvýchvstání v naprosté sci-fi.

Alcro do kapalného dusíku uložilo jen nebožtíkovu hlavu, zbytek těla šel tradičně na kremaci. Laurencův syn Kurt (57) je postupem organizace rozhořčen. „Uřízli tátovi hlavu a tělo spálili. Hlavu zmrazili a poslali mi popel,“ řekl Kurt deníku Great Falls Tribune.

Kurt se snažil s firmou dohodnout mimosoudně, ale to úspěch nepřineslo. Proto se obě strany potkají před soudem. Kurt žádá milion dolarů jako odškodné a otcovu hlavu, kterou chce spálit a spolu s popelem z těla rozprášit po rodinných pozemcích.

Společnost Alcor se hájí tím, že dodržela svou část dohody a nijak se neprovinila proti smlouvě, kterou s Laurencem uzavřela. Kurt Pilgeram se podle organizace napadnutím Alcoru pouze snaží získat peníze z otcovy pojistky, ze kterých jsou placeny služby Alcoru.

„Představte si, že jako dospělý svéprávný člověk podepíšete smlouvu, a pak se zjeví jedno z vašich dětí a prostě řekne, že se mu ten kontrakt nelíbí," hájí postup společnosti její advokát James Arrowood

Laurence byl v pořadí 135. klientem Alcoru, do dnešního dne podle Great Falls Tribune společnost zmrazila kolem 170 lidí. Podle právního zástupce Kurta Pilgerama mezi klienty Alcoru patří i legendární baseballový hráč Ted Williams (†83), který zemřel v roce 2002. „Mají ho tam, ale myslím, že je taky zmrazený po kouskách. Je to jako sci-fi,“ řekl Kurtův právní zástupce David Tappeiner.