Motorová pila jako odškodnění za otravu krve? Poškození nevěří svým očím

„Zjistili jsme, že je to lesák, tak jsme darovali takovou krásnou motorovou pilu. Na základě dohody a podání ruky jsme se dohodli, že je to s ním srovnáno, pokud by neměl žádné jiné trvalé následky,“ sdělil pro TV Nova ředitel nemocnice Jiří Madar.

Pacienti s otravou krve z nemocnice ve Frýdlantu: Odškodné až stovky tisíc!

Ostatní poškození však odškodnění v podobě takových dárků odmítají. Tím spíše, že se jednalo o skutečně vážnou diagnózu a jedna z pacientek stále leží v liberecké nemocnici v kritickém stavu. S dýcháním jí dosud pomáhají přístroje. Jiné nemocnice za své pochybení často platí i milionové sumy.

Poškozený pacient Karel Š. se k tomu pro TV Nova vyjádřil: „Nikdo mi dneska neřekne, jestli budu mít trvalé následky. Dodnes mám na játrech desetkrát větší nálezy. A to jsem ten, kdo měl nejmenší poškození.“

Pacienti z Frýdlantu zůstávají na JIP s otravou krve: Příčina komplikací je nadále nejasná

„Diagnóza byla opravdu závažná a chci pro syna mnohem větší částku za to, co musel vytrpět nejen on, ale my všichni,“ pověděla Iva S., matka operovaného chlapce. „Najednou mi řekli, že mi něco našli na játrech a na ledvinách,“ promluvil její syn Tomáš.

Zákaz provádění operací

Ve frýdlantské nemocnici stále platí zákaz provádění operací. „Čekáme na vyjádření krajské hygienické stanice,“ dodává ředitel Madar. Ministerstvo zdravotnictví má za to, že příčinou otravy mohla být kontaminace použitého anestetika. Policie jedno našla v odpadkovém koši. Pořád se však čeká, jak dopadnou závěry vyšetřování.