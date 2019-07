Drzí čeští turisté na Slovensku namíchli ředitele parku: Něco podobného jsem neviděl!

Turistka Andrea upozornila na alarmující chování Čechů prostřednictvím svého facebookového účtu. Video zachycující nebezpečné předbíhání po kluzké skále údajně pořídila při čekání v soutěsce Suchá Belá, která vede k Misovým vodopádům ve Slovenském ráji. V úterý se tam bohužel nacházelo tolik turistů, že se zde čekaly dlouhé fronty. Čeští turisté ale čekat odmítli a ohrozili tím nejen svoje bezpečí, ale i těch, které neohleduplně předbíhali.

„Tohle asi nebude normální, ne?“ napsala Andrea k videu. „Čeští turisté si řekli, že oni v řadě čekat nebudou, cpali se mezi lidi, kteří tedy měli na žebřících plné ruce práce,“ popsala žena. A její video se dostalo až k řediteli národního parku, kterému nad ním zůstával rozum stát.

„Pracuji tu už 25 let, ale s takovou arogancí jsem se ještě nesetkal. Musím přiznat, že mě to pořádně šokovalo,“ nechal se pro Čas slyšet Tomáš Dražil. Ten jen lituje toho, že nemůže turisty potrestat. „Bohužel, tito hulváti neporušili náš předpis, protože šli stále v tělese chodníku a nevybočili mimo turistické trasy,“ podotknul podrážděně ředitel.

Chování Čechů zkrátka vyvolalo na Slovensku i v tuzemsku pořádnou vlnu emocí a reakcí. Své k němu řekl i ten nejpovolanější, šéf horských záchranářů v Slovenském ráji, kteří jako zázrakem nemuseli na místě zasahovat. „Je to hrubá arogance, která se na horách často nevidí. Byl bych moc zvědavý, jak by se zachovali, kdyby jeden z nich spadl dolů do vodopádů a poranil se, jestli by i potom byl tak arogantní,“ rozčílil se Ivan Krajčír.