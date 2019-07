Nebohý chlapeček (5) měl jít na obřízku: Bál se tak, že se ukryl na střeše ordinace

Fotografii na facebook umístila lékařka Anik Sutari, jež měla operaci provést. Ta se okamžitě stala virální a brzy ji sdílely tisíce uživatelů.

Podle doktorky Sutari ji chování chlapce naprosto odrovnalo. „Během mé profesní historie, která je dlouhá více než 20 let a zahrnuje tisíce obřízek dětí, jsem viděla dítě utéct a vylézt na vrcholek střechy poprvé,“ napsala k fotografii dítěte v kraťáskách a tričku sedící rozkročmo na střeše.

Obřízka se v Indonésii v rámci muslimské víry provádí právě u chlapců v pěti letech věku. Jde o prastarou tradici. Tady ale tento zvyk vyvolal velice zvláštní reakci. Naštěstí, chlapečkovi na střeše se nic nestalo a po dvou hodinách plných strachu sám slezl dolů.

„A co je ještě více zázračné, dítě poté, co slezlo, úplně samotné nakráčelo přímo do místa, kde se obřízka provádí a připravilo se na proceduru, aniž by ho někdo nutil či pobízel,“ dodala šokovaná lékařka.

Fotografie na facebooku vyvolala mnoho různých reakcí. Někteří lidé odsuzují praktiky muslimů ohledně poměrně pozdní obřízky. Jiní v ní spatřují staletou tradici. Obrázek o chování zoufalého dítěte si může každý udělat sám.