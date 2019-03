Matka provedla 3leté dceři obřízku: "Čarodějnice" svědky umlčela zmrazeným jazykem a rituálem s citrony

Jen těžko pochopitelné krutosti se dopustila na své teprve tříleté dceři matka ve východním Londýně. Holčička byla převezena do nemocnice poté, co jí byla provedena obřízka pohlavních orgánů. Matka (37) nyní byla odsouzena ke 13letému vězení.

Šílený případ byl odhalen v létě 2017. Děvčátko bylo převezeno do nemocnice 28. srpna s těžkými zraněními v oblasti genitálií. Matka, původem z Ugandy, se to snažila vysvětlit tak, že dítě bez kalhotek upadlo na kovovou hranu dvířek od kredence. Odborník, který dítě vyšetřoval, však uvedl, že se jednoznačně jednalo o proces genitální obřízky. Poranění v oblasti rozkroku podle něj nevykazovalo žádné modřiny ani stopy, které jsou typické pro poranění dopadem či nárazem.

Brutální zákrok, který většina zemí považuje za závažný zločin týrání, byl proveden v tak špinavé kuchyni, že když policisté do místnosti vstoupili, boty se jim lepily k podlaze, uvádí britský Daily Mail. Matkou zmíněná dvířka, na které měla holčička spadnout, sotva držela v pantech. Pokud by na ně dítě skutečně celou svou vahou dopadlo, muselo by je vylomit, jak na vlásku visela.

Dívenka, která je nyní umístěna v náhradní rodinné péči, nakonec prolomila mlčení a vypověděla, že ji „čarodějnice pořezala mezi nohama“. „Ale slíbila jsem, že to nikomu neřeknu,“ svěřilo se dítě.

Policie při prohledávání bytu našla v mrazáku také dva hovězí jazyky pevně převázané provázkem a propíchané hřebíky. U soudu zaznělo, že matka, praktikující „čarodějnické“ rituály, vytvořila tento artefakt k umlčení svědků a žalobců. Krom toho našli také asi 40 citrónů a limet zabalených v alobalu, jež byly přepůleny a uvnitř byly umístěny papírky se jmény „nepohodlných“ osob.

Matka děvčátka byla v pátek, v den Mezinárodního dne žen, odsouzena k 13letému trestu. „Zradila jste důvěru svého dítěte. Následky si ponese celý život,“ pronesla mimo jiné k ženě soudkyně. Jedná se o první případ odsouzení za vykonání ženské obřízky v Británii a všichni doufají, že bude mít odstrašující účinky. Exemplární potrestání má ukázat příslušníkům komunit, které brutální a hluboce kulturně zakotvené praktiky ženské obřízky stále provádějí, že se jedná o zločin, který nebude tolerován.

Ženskou obřízku praktikují ve 30 zemích světa

Genitální obřízka je v současnosti praktikována ještě ve 30 zemích, zejména v Africe, v některých zemích Blízkého východu i Jižní Amerky. Po celém světě je přes 200 milionů obřezaných žen. Z toho asi půl milionu dokonce v Evropě! O tématu ženské obřízky, která má brutální, nevratné a mnohdy i smrtelné následky na zdraví a život ženy, promluvila pro Blesk.cz v pořadu Epicentrum Lejla Abbasová, která se pomoci obřezaným ženám věnuje.