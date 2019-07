Otřesný „zážitek“ na Krétě: Na turisty na pláži zaútočily želvy!

Hrůzný výjev vylíčila slovenským médiím Dana (47), která na řeckém ostrově Kréta přechodně žije a podniká. Sama prý nemohla věřit vlastním očím.

„Celé to bylo jako z filmu. Panika na pláži. Plavčík začal silně pískat a ukazovat, ať jdou všichni rychle ven z moře,“ popsala Dana Novému Času. K celé události podle ní došlo na pláži Aldemar Royal Mare, kam každoročně zavítají tisíce turistů právě kvůli pozorování překrásných karet obrovských. Mimo jiné se jedná i o oblíbenou destinaci českých a slovenských dovolenkářů.

Velký přehled očkování na dovolenou: Do jakých zemí se potřebujeme chránit?

„Nevěděli jsme, co se děje. Moře bylo klidné, až poté jsme zjistili, že na lidi zaútočily želvy,“ vysvětlila Času Slovenka. Její děti přitom byly ve vodě ještě pár minut předtím.

Místní si incident, který se později ještě opakoval, neumí rozumně vysvětlit. S takovým chováním se u jindy mírumilovných tvorů nikdy nesetkali. Za vším nejspíše stojí příroda. „Chtěly tam naklást vajíčka, ale moře bylo plné turistů, tak je odháněly. Kousaly je do nohou a zadku, jeden člověk byl pokousaný do krve, dalšímu strhly kůži. Jiní měli jen modřiny,“ dodala svůj pohled na věc Dana.

Turistka tragicky zemřela na Bali: Rodina nemá peníze na převoz těla domů!

Karety obrovské žijí v Atlantiku, Pacifiku i Indickém oceánu. Do Středozemního moře ale zavítají také a především pak právě do Řecka. Mohou dorůst až do délky 270 centimetrů. Karety jsou všežravci. Rozmnožování probíhá tak, že samičky většinou v noci připlují k pláži, kde vyhrabou díru do písku a nakladou tam vajíčka. V dospělosti nemá kareta mnoho přirozených nepřátel. Tím největším je bohužel člověk.