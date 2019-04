Teror na Srí Lance vystrašil dovolenkáře: Kam v létě bezpečně vyrazit s rodinou?

„Já osobně bych v době do prázdnin odjel na dovolenou s dětmi do Thajska, nebo do Dominikánské republiky, popřípadě bych si vybíral i nějaké bližší destinace. Odjel bych i do Spojených arabských emirátů nebo do Egypta,“ odpověděl v Epicentru Jan Papež na otázku, kde je podle něj v tuto chvíli bezpečno.

Právě Egypt patřil ale v minulých letech k místům, kde si Češi vybírali zájezdy s velkou opatrností, nebo tam raději nejezdili vůbec. Podle Papeže jde ale o to, kam přesně v zemi zamíříte. „K Egyptu i Turecku se velmi obezřetně staví i cestovní kanceláře, jsou to velké země a musíte si vybírat lokality, do kterých můžete cestovat a do kterých ne,“ popsal s tím, že zvýšené nebezpečí stále panuje v Káhiře, povodí Nilu nebo na Sinaji.

Obecně platí, že nebezpečí hrozí v politicky nestabilních zemích. „V minulosti to byla například Keňa při volbách, býval to Egypt, Tunisko. Jsou to země, kde politika se dělá brutálnějším způsobem, než jsme zvyklí,“ vysvětloval Papež s tím, že v současnosti není bezpečno například ve Venezuele.

U Čechů ale stále vévodí dovolené v Chorvatsku, kam se i letos vydá nejpočetnější skupina turistů. V popularitě ale podle Papeže rostou i Spojené arabské emiráty nebo Bulharsko.