Další video žraloka u břehů Jadranu? Neuvěříte, co Chorvati natočili!

Podle některých zahraničních médií se u chorvatských břehů objevil další velký žralok. Paryba údajně plavala u letoviska Šibenik. Spatřena byla v mělkých průzračných vodách, kousek od dalmatských pláží. Jenže to má malý háček.

Rakouský server Heute.at o výskytu žraloka informoval na svém webu. Turisté před měsícem natočili na několika místech žraloka mako. Heute uvádí, že u Šibeniku se objevil žralok modrý, což by znamenalo jediné. Druhý exemplář obávaného predátora.

Žralok se ale u Šibeniku objevil už na začátku června a nové pozorování potvrzeno nebylo. Namísto toho se ale na chorvatské facebookové skupině o životě v Dalmácii a také v místních médiích objevilo video jiného tvora natočeného v moři nedaleko ostrova Hvar.

Video Zprvu nebylo příliš jasné, o jakého tvora se jedná. - Facebook - Dnevna doza prosječnog Dalmatinca

O jakého živočicha se jedná, to z videa není příliš zřejmé. Odpovídá na to ale portál Index.hr, který ho uveřejnil pod titulkem. „Po videu žraloka v Dalmácii natočili dalšího netvora,“ prohlašuje portál s nadhledem. Ve skutečnosti se totiž jedná o divokého vepře. Kromě videa Chorvati pořídili i několik fotografií, které dokládají, že se nejedná o ojedinělý úkaz. A že ne vždy to dopadne dobře.

Jiný čtyřnohý chrochtající plavec se patrně utopil v průlivu u ostrova Korčula. Právě v této oblasti se v první polovině června toulal žralok mako. Byl viděn u Makarské, u Šibeniku a právě u Korčuly.

Mako patří mezi nejrychlejší tvory v oceánech a mořích. Dokáže plout rychlostí 68 km/h a dorůstá délky až 3,8 metru. Je to agresivnější druh. V historii bylo zaznamenáno několik nevyprovokovaných útoků na člověka i na lodě. Živí se ale především hlavonožci.

Ve vodách Středozemního a Jaderského moře žije v současné době asi 40 různých druhů žraloků, kteří jsou zpravidla menší a neškodní.

