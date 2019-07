Cizinec (†19) v Praze zemřel ve Vltavě: Steven před 14 dny maturoval, měl velké plány

Mladý cizinec skočil minulý týden v noci z lodi do Vltavy v centru Prahy. Jeho tělo našli policisté až druhý den odpoledne. Podle všeho se jedná o devatenáctiletého Stevena Robertse z Velké Británie, který teprve před 14 dny odmaturoval a měl velké plány do budoucna.

Steven dodělal střední školu v Boltonu ve Velké Británii teprve před dvěma týdny. Oslavit to patrně chtěl v Praze. Jenže se stalo něco, co nikdo nečekal. Krátce po půlnoci v pondělí 24. června skočil z jedoucí lodi přímo do Vltavy na úrovni Dvořákova nábřezí.

Ačkoliv se do pátrání po mladém cizinci zapojili policisté i hasiči, trvalo dlouhé hodiny, než se ho podařilo najít. A to už bylo bohužel pozdě. "Muž byl nalezen v pondělí před 14. hodinou na úrovni Dvořákova nábřeží bez známek života,“ řekl Blesk.cz policejní mluvčí Jan Daněk s tím, že událost byla patrně nešťastná náhoda a nedošlo k protiprávnímu jednání.

"Steven byl opravdový mladý gentleman, byl milující, starostlivý, vtipný a chytrý, na každého, s kým se setkal, udělal ten nejlepší dojem. Byl světlem a životem v srdcích každého z nás," napsala rodina na stránce kampaně, kterou založila na pomoc s financováním repatriace těla. Na přesun, pohřeb a pomníček si přáli vybrat v přepočtu 86 tisíc korun. To se jim podařilo už během jediného dne a v současnosti mají na účtě už 216 tisíc.

Steven chtěl v budoucnu pokračovat ve studiu - dostal nabídku od univerzity v Bangoru, aby zde nastoupil na katedru Sociologie, kriminologie a kriminální spravedlnosti. Zvažoval také, že by nastoupil do ozbrojených složek.

Nic z toho už ho ale bohužel nečeká. "Je to hrozná rána, všichni jsme v šoku. U 19letého chlapce něco takového nečekáte," řekl médiím jeden ze Stevenových učitelů.