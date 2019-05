Ženě (†64) selhaly ledviny: V nemocnici ji do krve zmlátila jiná pacientka! Prý chrápala

Čtyřiašedesátiletá Eileen Buntingovová z britského města Kingston upon Hull ležela v nemocnici Hull Royal Infirmary poté, co jí selhaly ledviny. Její rodina si myslela, že na lůžku v nemocničním pokoji bude v bezpečí a že tam o ni bude dobře postaráno.

Nikoho by nenapadlo, k čemu se schyluje. Jedna z dalších pacientek, která s ní sdílela pokoj, totiž Eileen v noci napadla hrnkem. Způsobila jí zranění na hlavě. Eileen o několik dní později zemřela. Rodina z toho obviňuje útočnici i zaměstnance nemocnice.

„Sestřičky byly na obchůzce a všimly si, že dveře jsou zavřené. Mou matku našly celou od krve. Dveře byly zatažené a zajištěné prostěradlem. Ta žena musela útok na matku plánovat. Bylo to úkladné,“ vyjádřil se Eileenin syn Mark Bunting.

Její manžel Philip je téhož názoru. „Jedna z pacientek mi řekla, že noc před útokem si jedna z pacientek, která později napadla mou manželku, stěžovala, že Eileen chrápe. Tu noc si vzala prášek, tabletu na spaní a ona ji prostě napadla. Vím, že to mělo co dělat s chrápáním. Vím, že to byl ten důvod,“ prohlašuje.

Philip se rovněž svěřil s tím, že na druhý den se měla Eileen vrátit domů, ale po útoku se její stav znovu rapidně zhoršil. „Po několika dalších dnech nám řekli, že jí zbývá jen pár dní života. Mluvila z cesty, k lidem, kteří neexistovali. Prostě to nebyla ona. Nemělo se to stát,“ řekl.

Nemocnice napsala ve svém prohlášení: „Rádi bychom vyjádřili upřímnou soustrast rodině paní Buntingové. K útoku došlo v brzkých ranních hodinách. Pacientka, která útočila, neměla žádné záznamy, které by nasvědčovaly násilnému chování. Počet zaměstnanců v nemocnici odpovídal národním směrnicím, ale není možné, aby byli s každým pacientem po celou dobu.“

Podle nemocnice byl personál byl v šoku, ale okamžitě jednal podle předpisů. Zaměstnanci prý informovali ochranku, ujistili se, že Buntingová dostala řádnou lékařskou péči, zavolali policii a zaznamenali útok jako mimořádnou událost.