Žena málem zavraždila svého partnera: Střelila ho, protože hlasitě chrápal

Sedmačtyřicetiletá Lori Morinová z Floridy skončila v policejních poutech za pokus o vraždu svého přítele. Žena totiž muže postřelila a to z důvodu, že prý příliš hlasitě chrápal.

K incidentu došlo minulou středu ve městě Cocoa na Floridě. Lori Morinová (47) postřelila svého přítele Bretta Allgooda. Muž vypověděl, že si údajně pamatuje hlasitou ránu, a pak se probral na zemi v kaluži krve. Musel být letecky transportován do nemocnice. Nyní už je ve stabilizovaném stavu.

Sousedé byli střelbou naprosto šokovaní. Samantha Bobierová, která žije vedle domu partnerské dvojice, řekla: „Často jsem s Lori mluvila a vždycky byla velice příjemná. Proto je ta zpráva pro mě hodně šokující. Když slyším, že to bylo kvůli jeho chrápání, je to trochu šílené.“

Zprvu měli policisté za to, že šlo o nehodu. Pozdější vyšetřování však prokázalo, že ke střelbě došlo v průběhu hádky, kdy žena obvinila přítele z hlasitého chrápání. Roztržka nabrala na obrátkách do té míry, že Lori popadla zbraň a Bretta postřelila do pravého podpaží. Podle vyjádření policie před incidentem pila. Žena je nyní ve vězení bez možnosti kauce.