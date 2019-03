V Praze zatkli nájemného vraha ze Srbska: Byl rád, že ho nedopadli gangsteři

Čeští policisté zadrželi v pátek na pražském Žižkově mezinárodně hledaného zločince, který má prý na svědomí nejméně tři vraždy. Při jeho zatčení jim také dopomohlo štěstí nebo možná mužova nerozvážnost. Původně ho lovci lebek plánovali dopadnout v hotelovém pokoji, kde se ubytoval. On jim však vpochodoval přímo do náruče na recepci, když si chtěl vyjít na procházku. Během několika vteřin skončil v poutech a rukou mužů zákona, kteří byli v hotelu převlečení za turisty. „Byla to pro nás víceméně náhoda,“ řekl Novinkám šéf českých lovců lebek Jan Rybár.

Video Policie zatkla mezinárodně hledaného muže. - Policie ČR 720p 360p REKLAMA

Muž se prý maskoval brýlemi a parukou a také falešnou identitou. Měl velice kvalitní doklady, které by prý při běžné pouliční kontrole nemuseli policisté rozeznat od pravých. Pátrací jednotka se však obelstít nenechala. „Maskování mu nedělal profesionál. Na první pohled jsme poznali, že nemá přírodní vlasy, ale paruku. Dostali jsme také materiál s fotografiemi, kde byl zachycen ve stejném maskování. Tím se nám vše usnadnilo a hned jsme věděli, kdo jde proti nám,“ prozradil detektiv, podle jehož slov obsluha hotelu o zásahu i pohybu policie po prostoru věděla.

Mezinárodně hledaný muž: Popravil chlapa na ulici, chytili ho v Praze!

Zákrok museli provést ihned, jak zjistili, kde se muž zdržuje. „Nikdo by si nedovolil tu osobu den nebo dva nechat běhat na svobodě. Jsme pátrači a musíme hledanou osobu zadržet. Nemůžeme riskovat, že by hledaná osoba zmizela. Jakmile se zjistilo, na jaké konkrétní adrese se zdržuje, tak se přistoupilo k zákroku,“ vysvětlil Rybár s tím, že Srb u sebe zrovna zbraň neměl, na pokoji ale mel dvě pistole, náboje i tlumiče.

Také přiznal, že detektivy zaskočilo mužovo až kamarádské chování a spolupráce. „Přiznal, že si původně myslel, že jsme členové konkurenčního gangu. Když zjistil, že se skutečně jedná o zákrok policie, tak se paradoxně choval velmi korektně, až žoviálně. Hned prohlásil, že respektuje naši autoritu a že ví, že je hledán a proč. Říkal, že ví, že skončil,“ oznámil policista.

Mezinárodně hledaný cizinec podezřelý z vražd se skrýval v Praze: U sebe měl zbraně, maskoval se parukou

Podle informací deníku Právo začali čeští detektivové s případem již na počátku prosince. Tehdy dostali první informace od kolegů z Maďarska, které ovšem v té době nebyly příliš konkrétní. Proč se uchýlil do České republiky, policisté zatím netuší. Zřejmě však považoval zemi za bezpečný úkryt.