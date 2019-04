Muž na safari hladil lva přes plot: Málem přišel o ruku, je ve vážném stavu

Manželé Pieter a Ilze Nortjeovi z jihoafrického města Bloemfontein odjeli oslavit desetileté výročí své svatby do rezervace divokých zvířat v Jižní Africe. Při návštěvě jednoho výběhu se lvy strčil Pieter ruce skrze mříže, aby si zvířata pohladil. Zatímco se samec ochotně podrbat nechal, lvice si zřejmě jeho počínání vyložila jinak...

„Jestli mě kousneš, kousnu tě taky,“ zavtipkoval Pieter Nortje (55), když si skrze plot hladil lvího samce. Zvíře se ochotně nechalo podrbat za ušima a spokojeně odešlo. Lví samička však zřejmě vzala Pieterovu výzvu vážně a chtěla vědět, jestli svému slibu dostojí. Přiblížila se k plotu mezi tím, co jí muž říkal: „Pojď sem, miláčku, nech tátu, ať tě pohladí.“ Namísto toho mu však lvice zabořila své zuby do předloktí až na kost a přitáhla jej na plot.

Manželka Ilze, která svého muže točila na video, začala zoufale křičet: „Kouše ho, kouše ho!“ Lvice mu držela ruku dlouhých pět vteřin a sekla mu do ní svými drápy. Naštěstí zděšené výkřiky přihlížejících vyrušily šelmu natolik, že stisk povolila a Pieterovi se podařilo vytáhnout ruku na druhou stranu klece. Podle médií Netwerk2 utrpěl septický šok a skončil v nemocnici Pelonomi Hospital v Bloemfonteinu ve vážném stavu.

Mluvčí rezervace Tikwe River Lodge řekl, že pořádají výlety mezi lvy už šest let bez jakéhokoliv incidentu. Popírají jakoukoliv zodpovědnost za napadení zvířetem. Mluvčí sdělil: „Jsou tam všude varující značky. Nortje strčil ruku skrz elektrický plot, aby sáhl na lvy a ti ho pokousali.“

Jeden z rančerů pracující pro jiný zvířecí park po zhlédnutí videa řekl: „Ten muž měl štěstí, že ta lvice zřejmě neměla hlad a nebyla zvyklá zabíjet živou kořist venku v divočině. Lvi jsou smečková zvířata a loví jako tým. Takže ostatní ve výběhu se klidně mohli připojit. Kdyby to udělali, určitě by ho zabili bez ohledu na to, jestli tam byl nějaký plot nebo ne.“

„Někteří lidé se nikdy nenaučí, že divoká zvířata jsou nebezpečná. Dodržujte si od nich odstup,“ dodal Ranger. Podle informací DailyMailu Pieter, který pracuje jako mechanik pro společnost SA Truck Bodies v Bloemfonteinu, ani jeho žena Ilze pracující jako recepční nebyli později schopni slova. Stejně tak ani jejich kamarád, který byl na víkendovém výletu s nimi.