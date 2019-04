Video Lev napadl cvičitele před zraky malých dětí, trenér šelem se ubránil vlastní silou. - Youtube.com 360p REKLAMA

Jeden ze lvů na cvičitele skočil, zaryl se do něj svými drápy a povalil ho na zem. Kouta se mu vzepřel a několik sekund bojoval o holý život. Nakonec se mu zvíře podařilo zahnat na útěk. Když to viděli ostatní lvi, zmizeli také.

Moje srdce se zastavilo

Jedna z přítomných matek, která show sledovala se svými dvěma dětmi, řekla podle britského listu Daily Mail: „Moje srdce se zastavilo, když lev uzemnil trenéra.“ Trenér naštěstí zachoval chladnou hlavu. Sundej ze mě toho pos**nýho psa! Pitbul se zakousl ženě v metru do nohy a nechtěl ji pustit

„Zavolal jsem jednoho lva a druhý mě napadl. Zastavil jsem ho uprostřed ringu, uklidňoval ho, ale on se odmítl vrátit na svoji pozici. Ustoupil jsem o krok, ale byl za mnou stojan a já do něj narazil a spadl. Lev na mě skočil a pokousal mě. Ale díkybohu ne na krku,“ vypověděl Kouta.

Lvi jsou má rodina, říká ošetřovatel