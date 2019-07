Těžká zdravotní indispozice řidiče vedla k nehodě: Zachraňoval ho vrtulník

Údajně vážná zdravotní indispozice stála za autonehodou, ke které došlo v pondělí dopoledne u obce Středokluky ve Středočeském kraji. Na místě museli zasahovat policisté, hasiči i záchranářský vrtulník, protože se šofér navíc při nárazu do stromu zranil.

Podle zjištění Blesku muž (ročník 1945) nejprve způsobil drobné poškození čerpací stanice a posléze pokračoval v jízdě. Zhruba po 400 metrech ale nezvládl řízení, sjel ze silnice a patrně narazil do stromu.

„Mohu potvrdit, že jsme krátce před půl jedenáctou dopoledne obdrželi na tísňovou linku informaci o dopravní nehodě.“ sdělila Blesku policejní mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Podle jejích informací došlo k havárii červeného automobilu značky Hyunday. „Řidič je ročník 1945, narazil do stromu a po nárazu byl ve vozidle zaklíněný. Na místě zasahoval i vrtulník, vzhledem k tomu, že si to vyžádal řidičův zdravotní stav. Ten ho transportoval do nemocnice,“ řekla Suchánková.

„Vzhledem k tomu, v jakém stavu řidič byl, nebylo možné provést orientační dechovou zkoušku, nicméně v nemocnici mu bude odebrána krev a bude podrobena testu na možné požití alkoholu, nebo návykových látek před jízdou,“ vysvětlila mluvčí.

Příčina nehody zůstává podle ní nadále nejasná. Policisté na místě vyšetřují, k čemu došlo. Doprava je řízena kyvadlově.

